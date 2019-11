DALS - Elsa : "Je crois que je viens de m'éclater la tête"

Aïe, on a eu mal pour toi Elsa ! Alors qu'elle tentait d'apprendre les nouveaux pas de danses pour sa prestation de samedi soir, Elsa s'est cognée la tête violemment contre le sol. "Peut-être que je suis morte et que tout ça n'existe plus..." Euh non Elsa, tu es toujours vivante et tu dois préparer la demi-finale ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 16 novembre pour le neuvième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

