DALS - Emmanuelle Berne a une confiance aveugle en Yoann Riou… ou presque

Plus les semaines de compétition passent, plus la barre est haute pour Yoann Riou ! Et sa partenaire Emmanuelle Berne voit de plus en plus grand pour le journaliste sportif. Cette semaine pour le prime anniversaire de Danse Avec les Stars, Lenni-Kim rejoint le couple. Ils danseront un American Smooth en trio et Emmanuelle Berne a incorporé un porté à la chorégraphie. Une chose est sûre, ce n’est pas simple pour Yoann Riou mais cela ne fait pas peur à Emmanuelle Berne qui a une confiance aveugle en son partenaire… enfin presque. On vous laisse découvrir la scène. Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Emmanuelle Berne, rendez-vous le 19 octobre pour le cinquième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

