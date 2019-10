Jean-Marc Généreux s'est déplacé, en personne, (c'est dire l'importance du moment) pour annoncer la figure imposée cette semaine à Sami El Gueddari et Fauve Hautot. Et merci du cadeau ! Ce sera un "SPIN, LEAD & CATCH". L'une des figures imposées les plus difficiles de la soirée. Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Fauve Hautot, rendez-vous le 5 octobre pour le troisième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.