Dans quelques instants, deux couples s’affronteront sur le parquet de Danse avec les Stars. Nous saurons qui poursuivra l’aventure Danse avec les Stars et accèdera à la demi-finale. Qui du couple Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova ou Sami El Gueddary et Fauve Hautot sera présent la semaine prochaine ? Réponse tout de suite dans le Face à Face. Extrait de l’émission Danse avec les stars du jeudi 7 novembre 2019.