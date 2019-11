DALS - Face à Face : Linda Hardy Vs Ladji Doucouré

L’étau se resserre, dans quelques instants nous allons découvrir qui poursuivra l’aventure Danse avec les Stars. Mais avant cela, deux couples vont s’affronter en duel pour rester en lice dans la compétition. D’un côté Linda Hardy et Christophe Licata et de l’autre Ladji Doucouré et Inès Vandamme. Qui, de ces deux couples, sera présent la semaine prochaine ? Réponse tout de suite dans le Face à Face. Extrait de l’émission Danse avec les stars du samedi 2 novembre 2019.

En savoir plus sur Christophe Licata