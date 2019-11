DALS - "Fais-moi bouger ces hanches Elsa !"

Aïe, aïe, aïe... Ça se complique pour Elsa Esnoult ! Alors qu'elle veut donner le meilleur d'elle-même pour sa prestation samedi soir lors du prime. Une pression supplémentaire s'ajoute. Elle ne parvient pas à bouger ses hanches et son partenaire Anthony Colette lui fait remarquer. "Si tu ne bouges pas bien tes hanches, on sera derniers au classement et on ira directement en Face à Face. Il faut absolument que tu bouges tes hanches durant la choré" dit-il. Sacré pression ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 2 novembre pour le septième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

En savoir plus sur Anthony Colette