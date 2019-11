DALS - Fauve émue aux larmes en répétitions

Tout le monde connait Fauve : son sourire, son énergie, son côté animal qui séduit aussi bien les hommes que les femmes. On sait aussi que Fauve est une femme discrète et pudique. On connait peu de choses d'elle. Cette semaine, elle a décidé de danser pour son papa lors de sa seconde danse. Son papa, l'homme de sa vie. Mais avant la seconde danse, il va falloir passer le premier vote du public. Car cette semaine, les règles changent. Et sa crainte, ne pas pouvoir danser pour l'homme qu'elle aime le plus au mnde. On est dac... On sait ce qu'il faut faire demain pour permettre à Fauve de danser pour son papa. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 2 novembre pour le septième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

