DALS - Fauve Hautot : "En finale, on ne fait plus de boulettes !"

Fauve Hautot et Sami El Gueddari sont en mode finale ! Pour leur deuxième prestation de la soirée, Sami El Gueddari a tenu à refaire un porté. "Je me suis loupée la dernière fois, je veux le réussir cette fois-ci !" dit-il. Pour Fauve, il n'y a plus le droit à l'erreur. "En finale, on ne fait plus de boulettes" dit-elle. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 23 novembre pour la finale de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

En savoir plus sur Fauve Hautot