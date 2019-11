DALS - Fauve Hautot :"J'ai besoin que tu te comportes comme un petit papillon"

Alors pour le coup, on ne te suit pas trop Fauve ! Sami El Gueddari et Fauve Hautot se préparent d'arrachepied pour la finale de DALS samedi soir. Qui dit finale, dit plus d'erreurs. Chaque détail compte et cela passe aussi dans l'attitude. Pour Fauve, Sami doit se détendre et montrer le "petit papillon léger" qu'il a en lui/ Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 23 novembre pour la finale de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

