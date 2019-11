DALS - Fauve Hautot, l'homme de sa vie, c'est lui

Il est temps de fouler le parquet pour la deuxième fois de la soirée pour Sami El Gueddari et sa partenaire Fauve Hautot. Ensemble, ils interprètent une Rumba sensuelle sur le titre « Je t’aime et je t’aimerai » de Francis Cabrel. Le challenge était double cette semaine pour Sami El Gueddari. Deux prestations en un prime et un seul objectif : épater les juges. Toute cette semaine, il s’est donné à fond pour réussir son défi. Découvrez la performance. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du samedi 2 novembre 2019.

