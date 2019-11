DALS - Fauve Hautot : "Pour la dernière danse, on se fait plaisir !"

On sent que c'est bientôt la fin... Pour la troisème prestation du prime de samedi soir, Fauve et Sami danseront un Freestyle. "C'est un peu le cadeau de fin" dit Fauve. Et si le couple est déjà nostalgique de cette saison de DALS, Fauve et Sami ne s'appitoient pas sur leur sort au contraire ! "On va clôturer cette saison, et pour cette dernière danse on va se faire plaisir" dit Fauve à Sami. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 23 novembre pour la finale de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

