A quelques heures de la finale de la saison 10 de Danse avec les Stars, on retrouve Sami El Gueddari et Fauve Hautot en pleine répétition. Et pour leur dernière répétition, ils ne sont pas seuls sur le parquet. Les trois quarts des danseurs professionnels de la saison sont venus les rejoindre. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 23 novembre pour la finale de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.