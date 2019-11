DALS FINALE : dernières répétitions pour Sami El Gueddari et Fauve Hautot

A quelques heures de la finale de la saison 10 de Danse avec les Stars, on est toujours avec Sami El Gueddari et Fauve Hautot. Epuisés mais heureux du parcours accompli, il navigent entre la nostalgie et l'excitation. Partagez une dernière fois, ces moments très personnels de répétitions entre Sami et Fauve. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 23 novembre pour la finale de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.