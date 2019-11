DALS FINALE - Qui a remporté la finale de Danse avec les Stars Saison 10 ?

Qui de Sami El Gueddari ou Ladji Doucouré remportera le trophée ? Respectivement accompagné de Fauve Hautot et d’Inès Vandamme, les deux sportifs ont eu un parcours remarquable. Tous les deux ont eu des périodes de doutes, de craintes lors de cette aventure mais à chaque fois, ils sont revenus plus forts ! Face à Face après Face à Face, Sami et Ladji ont su redoubler d’efforts pour épater les juges et le public. Aujourd’hui, ils s’affrontent pour le trophée de Danse avec les Stars. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du samedi 23 novembre 2019.

