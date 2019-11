Il en fait du chemin Ladji ! Le champion d'athlétisme a été trois fois en Face à Face et est revenu plus fort à chaque fois ! Semaine après semaine, Ladji Doucouré a su convaincre les juges et le public grâce aux efforts et au travail qu'il a fourni. Retour sur le parcours de Ladji Doucouré et Inès Vandamme. Extrait de l'émission Danse avec les Stars du samedi 23 novembre 2019.