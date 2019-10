DALS - Gros challenge pour Azize Diabaté cette semaine

Bien droit on a dit Azize ! Pour ce prime spécial Céline Dion, Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova danseront un Foxtrot sur le titre « Pour que tu m’aimes encore ». Et pour un Foxtrot réussi, il faut se tenir bien droit ! Pas vrai Azize ? Visiblement, ce n’est pas une chose facile pour le benjamin de la compétition : « Depuis que je suis né, je ne me tiens pas droit. Comment veux-tu que j’y arrive en un jour ? » dit-il en riant. Mais pour sa partenaire Denitsa Ikonomova, interdiction de baisser les bras : « J’ai dit le dos bien droit Azize ! ». Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Denitsa Ikonomova, rendez-vous le 12 octobre pour le quatrième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

En savoir plus sur Denitsa Ikonomova