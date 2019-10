Vous l'aviez rêvé. La production l'a fait. Réunir une nouvelle fois Loïc Nottet et Denitsa Ikonomova sur le parquet de Danse avec les Stars. Vous êtes heureux. Eux également. Et cela se voit. Il ne reste plus qu'à Azize Diabaté de trouver une place de choix dans ce trio. Il est temps de découvrir leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du samedi 19 octobre 2019.