DALS - Hugo Philip ne sait plus compter !

Un, deux, trois, quatre… Facile de suivre le rythme en comptant en français, pas vrai Hugo ? L’influenceur a donc décidé de montrer ses talents linguistiques et de compter ses pas en anglais et en espagnol. Mais rapidement, il se rend compte que c’est plus difficile en changeant de langue. « Verbalement, c’est compliqué de passer de ocho à uno. ». Sa partenaire Candice Pascal n’a pas l’air impressionnée : « Et si on restait sur le français ? ». Mais pour Hugo Philip, c’est important de réussir à exécuter la chorégraphie en espagnol : « C’est une danse latine, il faut que je la maîtrise en espagnol !». On te souhaite bon courage Hugo ! Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Candice Pascal, rendez-vous le 12 octobre pour le quatrième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

