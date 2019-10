DALS - Hugo Philip révèle le pingouin qui est en toi !

Ah cette épreuve du face à face, elle fait peur… et à tous les couples ! Cette semaine, Hugo Philip et Candice Pascal se tiennent prêts au cas où ils se retrouveraient à cette terrible épreuve. Pour cela, il faut bien connaître les pas du Jive, danse imposée cette semaine lors du duel. Hugo Philip est plus motivé que jamais bien que les pas ne soient pas simples à retenir ! Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Candice Pascal, rendez-vous le 5 octobre pour le troisième prime de la saison 10 de Danse avec les stars sur TF1.

En savoir plus sur Candice Pascal