DALS - On n'arrête plus Hugo Philip

Rien ne l’arrête Hugo Philip ! Quand il ne maîtrise pas un mouvement, il persiste jusqu’à ce qu’il y arrive… Même s’il doit sauter partout pendant une demie-heure. Cette semaine, l’influenceur et sa partenaire Candice Pascal interprète un Jive sur le titre « J’irai où tu iras » de Céline Dion. Pour cela, il doit répéter les pas en sautant en rythme sous les yeux attentifs de Candice Pascal. Et quelques minutes plus tard, à force de répétitions, Hugo y arrive enfin. « Maintenant, tu sautes comme ça jusqu’au prime » dit Candice Pascal en riant. Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Candice Pascal, rendez-vous le 12 octobre pour le quatrième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

