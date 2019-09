Elsa Esnoult et Anthony Colette répètent une Samba sur le titre « Pookie » d’Aya Nakamura. Et comme partout, parfois il y a des jours avec et des jours sans… Et aujourd’hui, c’est un jour sans pour notre couple de danseurs. Si Elsa Esnoult s’emmêle dans les pieds, Anthony Colette s’emmêlent dans les mots. Une séquence humour qui fait du bien ! Bonus de l’émission du 27 septembre 2019 de Danse avec les stars.