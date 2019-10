Pour Inès Vandamme et Ladji Doucouré, la figure imposée de la semaine est 20 secondes de porté sans toucher le sol... Et Inès a beau un être un poids plume et ladji une montagne... A un moment, ça pèse ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 5 octobre pour le troisième prime de la saison 10 de Danse avec les stars sur TF1.