DALS - Intense bataille de regards entre Linda et Christophe !

La tension monte par ici ! Cette semaine, Linda Hardy et son partenaire Christophe Licata interprètent un Paso Doble sur le titre "O fortuna" de Carmina Burana. Pour cela, ils doivent se mettre dans la peau de torreros espagnols. Et Linda Hardy l'a bien compris ! Regards intenses, démarche affirmée, tout y est et ce n'est pas Christophe Licata qui lui dira le contraire ! "Oui, c'est exactement ça Linda !" s'esclaffe-t-il. Eh bien on a hâte de voir la suite ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 2 novembre pour le septième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

