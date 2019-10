DALS - « Je m’appelle Ladji Doucouré et j’ai 7 ans et demi ! »

Euh tout va bien Ladji ? Cette semaine, Ladji Doucouré et sa partenaire Inès Vandamme dansent un Quickstep sur la B.O des « Indestructibles ». Le couple danse avec un autre couple de danseurs… junior ! Cassandra et Robine-André sont âgés de 9 et 10 ans. Ensemble, ils dansent depuis deux ans et sont Vice-champions de France catégorie danses latines. Ladji Doucouré a l’air de vouloir s’intégrer mais on n’est pas sûr qu’il y parvienne de cette façon ! Allez Ladji, reste toi-même et tout ira bien. Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Inès Vandamme, rendez-vous le 26 octobre pour le sixième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.