DALS - King Ladji is born !

Cette semaine, pour la première prestation, Ladji Doucouré et Inès Vandamme dansent avec Jean-Marc Généreux. Le juge donne à Ladji des conseils précieux qu'il devra appliquer lors du prime jeudi soir. "Ladji, il faut que tu sois plus dans l'attitude. T'es pas un valet, t'es un King donc montre-le moi !" dit-il. Il n'en fallait pas plus à Ladji Doucouré qui a montré de quoi il était capable. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 7 novembre pour le septième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.