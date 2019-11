DALS - La dernière danse de "LadjInès"

Cette fois, ça sent la vraiment la fin. Pour la finale de samedi soir, Ladji Doucouré et sa partenaire Inès Vandamme danseront un Freestyle. Un Freestyle qui sera l'occasion de montrer un côté plus doux de Ladji selon Inès. "Cette fois, c'est la dernière Ladji. Il faut tout donner, on n'aura plus l'occasion après celle-ci." dit Inès Vandamme. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 23 novembre pour la finale de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.