DALS FINALE : Fauve Hautot émue par la jolie confidence de Sami El Gueddari

"On ne sait jamais trop ce qu'il va se passer après, alors merci de m'avoir fait passer une si belle saison". Quelle jolie confidence que celle de Fauve en cette veille de prime. Après 10 ans comme danseuse et juge, elle confie à Sami qu'il est arrivé au bon moment dans sa vie : "C'est rare de rencontrer des gens comme toi Sami, aussi bienveillant et positif, cela fait du bien". On ne le dit jamais assez, Danse avec les Stars, comme les danseurs comme pour les stars qui y participent, est un programme tellement fort et engageant qu'il bouvelerse souvent les participants. Et ce n'ets pas Sami qui dira le contraire : "on ne va pas dire que c'est aussi important que ma carrière sportive, mais ca fera partie de mes grands moments de vie". Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 23 novembre pour la finale de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

En savoir plus sur Fauve Hautot