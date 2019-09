DALS – Ladji Doucouré danse pour sa petite fille

Ladji Doucouré et Ines Vandamme ont impressionné le jury pour leur première performance. Et cette semaine, l’amour est au cœur de toutes les conversations. Ladji Doucouré souhaite dédier ce prime à sa petite fille. Une occasion pour lui de lui prouver son amour de lui montrer qu’il est capable de beaucoup pou. Sa partenaire Inès Vandamme a mis la barre haute en lui proposant un Foxtrot : une danse lente qui nécessite rigueur et souplesse. Bonus de l’émission 28 septembre de Danse avec les stars.