DALS - Ladji Doucouré en mode Dr Jekyll et Mr Hyde !

Quel blagueur ce Ladji ! Pour ce prime spécial Halloween, le champion d'athlétisme a voulu faire une blague à sa partenaire Inès Vandamme. "Un bonbon ou une danse" dit-il en plaisantant. Pour Inès Vandamme, le choix est vite fait ! "La danse !" répond-elle sans hésitation. Cette semaine, le couple danse une Valse sur le titre "You don't owe me" de Grace. Pour se faire, Inès demande à son partenaire d'être versatile : "Il faut que tu sois doux durant les moments de Valse puis plus dur dans ton faciès une fois la valse terminée". Sacré challenge pour Ladji Doucouré ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 2 novembre pour le sixième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

