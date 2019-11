DALS - Ladji Doucouré et Inès Vandamme - Bollywood - Wes (Alone)

Pour la deuxième fois de la soirée, Ladji Doucouré et sa partenaire Inès Vandamme foulent le parquet de DALS. Ils dansent un Bollywood sur la chanson inavouable de Ladji Doucouré « Alone » de Wes. Un titre que Ladji Doucouré a à cœur car il lui évoque sa jeunesse. Toute cette semaine, le duo s’est entraîné pour donner le meilleur d’eux-mêmes et accéder à la demi-finale. Il est temps de découvrir leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du jeudi 7 novembre 2019.