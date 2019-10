DALS - Ladji Doucouré, Inès Vandamme, Cassandra et Robine-André - Quickstep - B.O "Les Indestructibles"

C’est le moment de fouler le parquet pour Ladji Doucouré et sa partenaire Inès Vandamme. Cette semaine, ils dansent un Quickstep sur la bande originale du film « Les indestructibles ». Ladji Doucouré a montré de quoi il était capable tout au long de la semaine. Ce soir, la difficulté sera de danser avec un couple de danseurs kids : Cassandra et Robine-André. Ensemble, ils dansent depuis deux ans et demi et sont Vice champions de France en catégorie danses latines. C’est le moment de découvrir leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les stars du samedi 26 octobre 2019.