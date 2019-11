DALS - Ladji Doucouré, Inès Vandamme et Jean-Marc Généreux - Paso Doble - Aloe Blacc (King is born)

Pour la première prestation de la soirée, Ladji Doucouré et Inès Vandamme dansent avec Jean-Marc Généreux. Sur le titre « King is born » d’Aloe Blacc, ils dansent un Paso Doble. Cette semaine, Ladji Doucouré s’est affirmé et a montré le « King » qui sommeillait en lui avec l’aide de Jean-Marc Généreux. Il est temps de découvrir le résultat. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du jeudi 7 novembre 2019.

