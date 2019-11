DALS - Ladji Doucouré :" Lors du dernier Contempo, j'ai failli mourir !"

Eh bien, ça commence bien ! Alors que Ladji Doucouré et sa partenaire Inès Vandamme se préparent pour le Contemporain qu'ils vont interpréter samedi soir, ce dernier fait quelques révélations. "Inès, lors du dernier Contemporain tu as failli me tuer" dit-il. En effet, le champion d'athlétisme a révélé que pendant leur première prestation, Inès l'a étranglé... Sans faire exprès bien sûr ! On espère que cette fois-ci, ça se passera mieux ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 23 novembre pour la finale de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.