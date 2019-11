DALS - Ladji Doucouré présente Aude, la danseuse anonyme qui dansera à ses côtés samedi

Pour le prime de la demi-finale, Ladji Doucouré et sa partenaire Inès Vandamme danseront aux côtés de Aude. La jeune femme fait partie d'une association et se rend au quotidien dans les hopitaux pour danser et donner le sourire aux malades. Ladji Doucouré tenait à la faire venir danser à ses côtés samedi soir. A trois, ils danseront un American Smooth. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 16 novembre pour le neuvième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

