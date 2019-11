DALS - Ladji et Inès surexcités par la demi-finale !

"Ladji, on est en demi-finale !" dit Inès. Et ce qui est sur, c'est que cette nouvelle les a rendu surexcités ! Ensemble, le couple danse en criant "demi-finale" à tout va. Rapidement, Inès Vandamme annonce la première danse de cette semaine : le Contemporain. "C'est génial, je suis content de pouvoir danser un Contemporain à nouveau" répond Ladji. Mais sa partenaire compte bien pimenter les choses : "Tu sais que je n'aime pas la facilité, c'est pourquoi on va prendre un chemin différent du Contemporain qu'on a déjà fait" dit-elle. Eh bien, on a hâte de voir tout ça ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 16 novembre pour le neuvième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.