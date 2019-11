DALS - "Ladji, tu penses plus vite que Vandamme !"

Eh bien, quelle progression Ladji ! Et c'est Inès qui le dit ! La jeune femme coonfie à son partenaire qu'elle prend beaucoup de plaisir à danser avec lui. La marge de progression de Ladji est considérable selon Inès Vandamme. "On arrive à un point où tu me devances dans les mouvements Ladji ! Tu penses plus vite que Vandamme" dit Inès. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 23 novembre pour la finale de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.