DALS - Lenni-Kim est de retour aux côtés de Yoann Riou et d’Emmanuelle Berne

On dirait bien que Yoann Riou a trouvé son jumeau ! Cette semaine, pour les dix ans de l’émission Danse avec les Stars, les anciens font leur come-back. Et c’est Lenni-Kim, finaliste de la saison 8, qui dansera lors du prime avec Yoann Riou et Emmanuelle Berne. Et c’est une nouvelle qui enchante Yoann Riou : « J’ai l’impression que c’est moi en plus jeune » dit-il. Le journaliste sportif se dit fan de l’énergie de Lenni-Kim. On a hâte de voir tout ça ! Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Emmanuelle Berne, rendez-vous le 19 octobre pour le cinquième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

En savoir plus sur Emmanuelle Berne