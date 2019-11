Ne partez pas, ce n’est pas terminé ! Et si on vous emmenait en coulisses ? Il est temps de découvrir ce qu’il s’y passe. Karine Ferri et Camille Combal reviennent sur les moments forts du huitième prime de Danse avec les Stars. Extrait de l’émission Danse avec les stars du jeudi 7 novembre 2019.