DALS - Liane Foly : « Je suis une grande amoureuse de la vie »

Le mot amour est un mot qui fait sens dans le monde de Liane Foly. Pétillante et pleine de vie, notre chanteuse est une passionnée et grande amoureuse de la vie. Ce prime lui permettra de dévoiler ses émotions. Pour ce faire, son partenaire Christian Millette a choisi la danse de l’amour : la rumba. La rumba est une danse lente qui requiert beaucoup de technique et qui demande surtout, beaucoup d’émotions. Un défi dans lequel notre célébrité souhaite se lancer ! Extrait de l’émission du 27 septembre 2019 de Danse avec les stars.