DALS – Liane Foly : « On est bien dans les bras du copain »

Cette semaine, Liane Foly et son danseur Christian Millette s’entrainent sur une rumba. Et qui dit rumba, dit technique ! Aujourd’hui, le couple de danseurs travaillent le déhanché de Liane Foly. Et si l’heure est à l’entrainement, notre célébrité n’a pas l’air du même avis. Elle en profite pour se reposer dans les bras de son danseurs : « On est bien dans les bras du copain ». Bonus de l’émission du 27 septembre 2019 de Danse avec les stars.