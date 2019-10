DALS - Linda Hardy : "C'est un challenge de danser avec Amel Bent"

Plus que 24 heures avant le prime anniversaire de Danse avec les Stars. On retrouve Linda Hardy et Christophe Licata en compagnie d'Amel Bent. Depuis plusieurs semaines, les organismes sont à la peine. Les corps sont fatigués. Rien de tel que l'énergie communivative d'Amel pour affiner la chorégraphie. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 19 octobre pour le cinquième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

