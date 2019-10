DALS - Linda Hardy, Christophe Licata et Amel Bent - Jive - Dirty Dancing (Yes)

C’est le moment de découvrir la prestation de Linda Hardy et Christophe Licata. Cette semaine, ils étaient accompagnés de la finaliste de la saison 2 de l’émission : Amel Bent. Une surprise de taille pour Linda Hardy qui a adoré travaillé avec la chanteuse. Tous les trois ont rapidement compris la difficulté de danser à trois et encore plus sur un Jive ! Une chose est sûre, la semaine a été très rythmée ! Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du samedi 19 octobre 2019.

En savoir plus sur Christophe Licata