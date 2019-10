DALS - Linda Hardy, Christophe Licata, Lena et Valentin - Valse - Olivia Ruiz (J’envoie valser)

Cette semaine, Linda Hardy et Christophe Licata interprètent une Valse sur le titre « J’envoie valser » d’Olivia Ruiz. Linda Hardy s’est montrée très enthousiaste à l’idée de danser une valse. La surprise fut encore plus agréable pour l’ancienne Miss France quand elle a appris qu’un couple de danseurs kids se joint à leur performance. Lena et Valentin sont jumeaux. A seulement 8 ans, ils sont champions de danse d'Occitanie. Un véritable avantage pour Linda Hardy et Christophe Licata ! Qu'en sera-t-il sur scène ? Il est temps de découvrir la prestation. Extrait de l’émission Danse avec les stars du samedi 26 octobre 2019.

