DALS - Linda Hardy enfermée dans sa bulle

Ce sera, à n'en pas douter, l'une des jolies chorégraphies de la saison. Cette semaine, Linda Hardy et Christophe Licata sont allés au Cirque Panane pour travailler une début de scénographie. Un démarrage, dans les airs, dans une bulle. C'est magnifique, élégant. On vous propose de découvrir ensemble cette semaine circassienne en compagnie de Linda Hardy et Christophe Licata. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 12 octobre pour le quatrième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

