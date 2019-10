DALS - Linda Hardy et Amel Bent : alerte tigresses !

Amel Bent est heureuse de revenir fouler le parquet de Danse avec les Stars et cela se voit. "Déjà 7 ans" qu'elle a dansé avec son cri cri... Et comme nos deux compères s'amusent à le répéter, il s'est passé des événements en 7 ans. Enfants, Mariage. Et c'est avec une joie communicative qu'Amel Bent retrouve les salles de répétition. Entre cris de joie, nostalgie et fou-rire, découvrez les répétitions d'Amel Bent, Linda Hardy et Christophe Licata. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du samedi 19 octobre 2019.

