DALS - Linda Hardy et Christophe Licata - Tango Argentin – George Michael

Elle n’avait qu’une hâte : apprendre à danser le tango argentin, c’est chose faite ! Pour ce premier prime de la saison 10 de DALS, Linda Hardy et Christophe Licata dansent sensuellement le tango argentin sur « I want your sex » de George Michael. Son défi de la semaine était de se dévoiler. Chaque jour Linda Hardy s’est laissé porter sur les conseils de son partenaire Christophe Licata. Linda Hardy a dépassé ses limites cette semaine et c’est le moment de découvrir sa performance. Extrait Danse avec les Stars du 21 septembre 2019.