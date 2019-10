DALS - Linda Hardy : "Si je te lâche, je me pète la figure"

Ah la confiance… Comme c’est difficile à acquérir. On a beau travailler tous les jours, des heures durant ensemble, il faut du temps pour se lâcher. Et pourtant la danse en couple n’est que confiance. Linda Hardy et Christophe Licata y travaillent tous les jours :"Si je te lâche la main, tu dois tomber…" assène Christophe. Ok mais Si tu la lâches, vraiment…. ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 5 octobre pour le troisième prime de la saison 10 de Danse avec les stars sur TF1.

