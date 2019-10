DALS - Linda Hardy a testé la catapulte de la mort

Cette semaine, en plus de la danse avec les enfants, les stars découvrent une nouvelle épreuve, celle du porté. Et pour notre couple Linda Hardy / Christophe Licata, c'est un problème. Pourquoi ? Il suffit tout simplement de les regarder côte à côte : leurs bassins ne sont pas à la même hauteur. Résultat : un déséquilibre qui peut mettre en danger Linda. Mais Christophe a plus d'une corde à son arc. La preuve ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 26 octobre pour le sixième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

