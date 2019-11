DALS - Livio, le diamant de Christophe Licata

Christophe Licata nous présente sa petite famille et ce petit chou âgé de 2 ans et demi Livio. Pour la deuxième fois de la soirée, Linda Hardy et Christophe Licata vont danser sur le parquet de DALS. Ils inteprètent un Quickstep sur le titre « Smile » de Michael Buble. SmileLa semaine a été intense pour le couple. Mais Linda Hardy et Christophe Licata ont été plus motivé que jamais pour épater les juges. Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du samedi 2 novembre 2019.