DALS - "Mais Azize, tu es tout flagada..."

Vous qui suivez les répétitions de "Danse avec les stars", vous commencez à bien connaitre Azize Diabaté. Parfois enfantin, toujours rieur, il aime prendre à la rigolade ses entrainements. Avec l'arrivée de nouveaus kids, on aurait pu imaginer que l'ambiance soit encore plus détendue. Erreur ! les Kids sont des champions et n'hésitent pas à corriger Azize ! Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Denitsa Ikonomova, rendez-vous le 26 octobre pour le sixième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

En savoir plus sur Denitsa Ikonomova